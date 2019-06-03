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Песков подчеркнул, что не газета Sunday Times определяет участников ОИ-2020

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков, комментируя заметку газеты, напомнил официальную позицию МОК, согласно которой российская команда примет участие в Играх в Токио

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Кремль не имеет информации о якобы возможном недопуске России на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию британской газеты Sunday Times.

"Нам об этом ничего неизвестно, но, в любом случае, не газета Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии", - сказал Песков.

Ранее Sunday Times опубликовала материал, в котором говорится о якобы причастности некоторых руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к возможному нарушению правил доступности победителем зимнего ЧМ-2018 в прыжках в высоту Данилом Лысенко. Журналисты издания делают вывод, что все это может существенно осложнить выступление россиян на Олимпиаде-2020 в Токио.

В свою очередь, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментируя эту заметку Sunday Times, напомнил официальную позицию Международного олимпийского комитета, согласно которой российская команда примет участие в Играх в Токио.

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