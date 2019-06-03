Адвокат: подавляющая часть информации в Sunday Times по делу Лысенко неверна

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Подавляющая часть информации по делу российского легкоатлета Данила Лысенко, которая в последнее время появилась в ряде СМИ и, в частности, в британской газете Sunday Times, не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС адвокат спортсмена Артем Пацев.

В минувшие выходные в Sunday Times вышла заметка, посвященная расследованию обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил чемпионом мира 2018 года в прыжках в высоту Лысенко, который в августе был отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократных нарушений правил предоставления информации о местонахождении. В статье, в частности, говорится и о причастности некоторых руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики к этим нарушениям.

"Действительно, с недавнего времени я представляю интересы Данила Лысенко, но никаких комментариев по делу моего подопечного я давать не могу, так как это будет противоречить правилам статьи 14 Всемирного антидопингового кодекса о конфиденциальности, - сказал Пацев. - Спортсмену я тоже запретил что-либо говорить до окончания расследования, напомнив про ту же статью. Сейчас я могу сказать только следующее: значительная часть информации, которая недавно появилась в СМИ и, в частности, в Sunday Times, и представлена в виде утверждений о тех или иных фактах, не соответствует действительности".

"Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) по итогам расследования должна определиться, будет ли она требовать дисквалификации спортсмена или нет. А если будет, то на какой срок. Согласно соглашению, которое подписано у IAAF с каждым нейтральным спортсменом, все подобные вопросы рассматриваются в Спортивном арбитражном суде (CAS) напрямую, без участия созданного в 2017 году внутреннего дисциплинарного трибунала IAAF. То есть, международная федерация сама отправит документы в CAS для принятия решения о сроке возможной дисквалификации", - отметил собеседник ТАСС.

Пацев заметил, что дату слушания дела Лысенко в CAS сейчас невозможно назвать, потому что IAAF пока не завершила расследование.