Фетисов считает, что в СКФО необходимо развивать не только борьбу, но и хоккей

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. При должном развитии хоккея на Северном Кавказе молодые спортсмены из округа смогут конкурировать с профессионалами мирового уровня. Такое мнение журналистам высказал депутат Госдумы двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в кулуарах Северо-Кавказского форума по устойчивому развитию, который посвящен реализации национальных проектов в СКФО.

Для большинства регионов Северного Кавказа основным видом спорта является спортивная борьба. На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро представители Северного Кавказа выиграли семь медалей. Спортсмены из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Осетии, Чечни и Дагестана оказались среди лучших в дзюдо, вольной борьбе и плавании.

"Несколько месяцев продвигаем идею развития хоккея на Северном Кавказе. Хватит вам бороться с утра до вечера, я думаю, что пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе. Я считаю, что сама по себе идея имеет много интересного, то есть мы приносим экзотику туда, где она должна быть изначально", - сказал Фетисов.

"Я точно знаю, что пацаны через 10 лет будут конкурировать с мировыми звездами, - продолжил двукратный олимпийский чемпион. - Характер есть, физически достаточно подготовлены, коллективное мышление надо развивать, а хоккей этому быстро учит. Мне кажется, если мы с вашей поддержкой сможем убедить правительство в том, что это сегодня важнейшее направление, то это будет интересно для формирования нового облика Северного Кавказа".

По его словам, идею поддержат и другие депутаты Госдумы, которые в прошлом являлись успешными спортсменами. Фетисов считает, что проект по развитию хоккея позволит изменить в позитивную сторону отношение к Северному Кавказу в целом.

Хоккей на Северном Кавказе только развивается, к примеру, в Дагестане власти региона запланировали строительство современной ледовой арены в Махачкале, в Ингушетии действует хоккейная академия им. Фетисова, в которой проводятся почти все крупные окружные турниры, в Чечне ведется строительство спортивного комплекса площадью более 15 тыс. кв. м, где будут также функционировать секции фигурного и массового катания. В Северной Осетии действуют хоккейные команды различных возрастных категорий, а детская команда "Аланские барсы" уже стала обладателем наград различного уровня.

О форуме

Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию проходит в Кабардино-Балкарии с 1 по 3 июня. В нем принимают участие более 25 спикеров и экспертов со всей России (общее число участников дискуссий достигнет 500), которые обсудят национальные проекты, роль общественности в их реализации и устойчивое развитие Северного Кавказа. Будут рассмотрены также вопросы территориального планирования и строительства, развития горных территорий, безопасности, снижении рисков стихийных бедствий, чрезвычайной помощи. Будет обращено внимание на ликвидацию очагов экологического ущерба, сохранения исторического и культурного наследия, семейных традиций, здорового образа жизни и активного долголетия.

Кроме того, эксперты рассмотрят проекты в области цифровой экономики, экологии и внедрения современных методов и технологий в образовательный процесс. Организаторами форума выступили правительство Кабардино-Балкарской Республики, высший совет партии "Единая Россия", аппарат полпреда президента РФ в СКФО, Центр социально-консервативной политики и КБГУ.