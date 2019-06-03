Ганус: инспекторы допинг-контроля РУСАДА полностью независимы в своей работе

ТАСС, 3 июня. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) являются полностью независимыми лицами. Об этом в понедельник заявил глава агентства Юрий Ганус на встрече с генеральным директором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли, видеозапись которой была опубликована пресс-службой РУСАДА.

"РУСАДА перестроено полностью, у нас изменено более 80% персонала и 100% инспекторов допинг-контроля. Инспекторы допинг-контроля не в штате, это независимые лица, при этом они действуют в соответствии с международными стандартами. Теперь никто из управления РУСАДА не может сказать, как они должны работать, - они руководствуются только международным стандартом, и это очень важно. Это одна из главных составляющих, потому что ранее от инспекторов допинг-контроля исходили очень большие риски", - отметил Ганус.

"Естественно, они выполняют работу от имени РУСАДА. Мы действительно стали независимым агентством", - добавил глава РУСАДА.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла существенного прогресса в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации.

20 сентября 2018 года исполком WADA принял решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. 22 января исполком WADA подтвердил восстановление РУСАДА в правах. Ганус был утвержден генеральным директором РУСАДА в августе 2017 года.