Баскетболист "Химок" Тимма не примет участие в финале Единой лиги ВТБ из-за травмы

ТАСС, 3 июня. Латвийский баскетболист подмосковных "Химок" Янис Тимма не примет участие в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со столичным ЦСКА из-за травмы правой ноги. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Химок".

В полуфинальной серии против УНИКСа (3-1) 26-летний Тимма получил перелом большого пальца на правой ноге, из-за которого он не сможет выступить в составе команды в финальной серии. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Тимма набирал в среднем 16,1 очка за игру, совершая 3,5 подбора и отдавая 1,8 результативных передачи.

В финале "Химки" встретятся с ЦСКА, который в полуфинале обыграл санкт-петербургский "Зенит" - 3-0. ЦСКА и "Химки" в шестой раз сыграют в финале Единой лиги ВТБ, впервые в решающем противостоянии они встретились в промокубке Единой лиги ВТБ, который прошел в 2008 году. В четырех из пяти финалов с участием этих команд сильнее были армейцы, в сезоне-2010/11 победа досталась "Химкам".