Фетисов подтвердил дату проведения хоккейного матча на Северном полюсе

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов подтвердил планы по проведению товарищеского хоккейного матча на льдине в 70-90 км от Северного полюса 20 апреля 2020 года.

"Мы хотим привезти на эту игру людей, известных во всем мире, конечно, нам нужно больше времени, чтобы все организовать. Игра планируется на 20 апреля 2020 года, надеемся, что сумеем подготовиться", - сказал ТАСС Фетисов.

Спортсмен отметил, что матч был запланирован на апрель текущего года, но появились сложности с подтверждением места проведения от экологов. До апреля 2020 года планируется провести 10 игр в разных уголках планеты.

Ранее Фетисов несколько раз принимал участие в подобных матчах: в феврале 2019 года - на обычном пруду в Финляндии со звездами мирового хоккея и президентом Финляндии, председателем Арктического совета Саули Ниинистё, в марте - в Кении, где прошла первая международная игра в истории страны, а затем в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках Специальных Олимпийских игр. Также планируется проведение матчей в странах Карибского бассейна, Китае, Австралии.

Ранее ТАСС сообщал, что финальная игра проекта пройдет в апреле 2020 года на льдине в 70-90 км от Северного полюса. Участниками встречи станут известные личности, чьи имена на данный момент не разглашаются.