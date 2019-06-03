Евгения Медведева считает, что стала самостоятельнее после переезда в Канаду

ТАСС, 3 июня. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что с переездом в Канаду у нее появилось больше возможностей самостоятельно принимать решения. Слова россиянки приводит китайский портал Weixin.

В мае 2018 года Медведева объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе и начале сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером. Для работы со специалистом она переехала в Торонто.

"По сравнению с предыдущими сезонами у меня появилось больше свободы, больше возможностей самостоятельно принимать решения. Сначала было сложно привыкнуть, но в дальнейшем я увидела потенциал для развития. Мне очень помогли Брайан Орсер и Трейси Уилсон, которые стали моими верными соратниками, и я верю, что они продолжат помогать мне стать лучше", - сказала 19-летняя спортсменка.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при, двукратным серебряным призером Олимпиады (в одиночном катании и в команде).