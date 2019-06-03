Вратарь "Колорадо" Варламов имеет несколько предложений от клубов НХЛ

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов рассмотрит предложения о контракте от нескольких клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил отец хоккеиста Александр Варламов.

Текущий контракт 31-летнего россиянина с "Колорадо", за который он выступает с 2011 года, истекает 1 июля. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Варламов принял участие в 49 матчах, в среднем пропуская 2,87 шайбы и отражая 90,9% бросков.

"У Семена есть предложения от других команд НХЛ, все станет ясно к 1 июля - какие условия предложит "Колорадо" и другие клубы. Семену хочется определиться как можно быстрее, потому что если он выберет не "Колорадо", то придется решать много бытовых вопросов, например, переезд. Переговоры начнутся после драфта НХЛ, который пройдет 21 и 22 июня, после этого рынок свободных агентов заработает", - сказал Александр Варламов.

Варламов является победителем чемпионата мира 2012 года в составе сборной России, с которой также завоевывал серебряные медали мирового первенства в 2010 году.