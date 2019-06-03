Российские велогонщики победили в мэдисоне на Гран-при Москвы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские велогонщики одержали победу в дисциплине "мэдисон" в рамках Гран-при Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соревнований.

Гран-при Москвы завершился в столице в понедельник.

У мужчин золото завоевали Лев Гонов и Глеб Сырица, они набрали 75 очков. Второе место заняли белорусы Роман Тишко и Евгений Королек (75), бронза в активе россиян Виктора Манакова и Владимира Ильченко (62).

В женских соревнованиях весь комплект наград достался россиянкам. Первое место заняли Дарья Малькова и Мария Ростовцева (39). Александра Гончарова и Галина Стрельцова заняли второе место (33). Третьими финишировали Тамара Дронова и Гульназ Бадыкова (33 очка).