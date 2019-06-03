Казанские студенты стали победителями финала чемпионата АССК России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Финал чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России завершился победой казанских студентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Соревнования проходили в Казани в рамках всероссийского фестиваля "Наш выбор - спорт!", участниками которого стали 2200 студентов из 55 регионов страны. Помимо финала АССК России, в рамках фестиваля состоялись заключительные этапы других проектов ассоциации - образовательной программы для активистов студенческого спортивного движения "АССК.pro", а также отборочных состязаний первого клубного турнира "Восток vs Запад".

В финале чемпионата АССК России приняли участие 1600 студентов из 212 вузов и 53 ссузов, которые соревновались в футболе 6х6, баскетболе 3х3, волейболе, настольном теннисе и шахматах, а также в промо-турнирах по гребле-индор и русской лапте. Соревнования проходили одновременно на нескольких площадках деревни Универсиады и спорткомплекса КАИ "Олимп".

В завершившемся сезоне чемпионат проводился в новом формате. Команды были разделены на четыре дивизиона: три - для высших учебных заведений (в зависимости от количества студентов-очников в вузе) и отдельный дивизион для обучающихся средних профессиональных организаций. На состязаниях студенты сражались за звание победителей в каждом виде спорта, а также защищали цвета своих альма-матер: клуб, набравший наибольшее количество баллов, увез в свой вуз главный приз - кубок победителя в общекомандном зачете. По итогам турнира победы одержали "Химик" Новочебоксарского химико-механического техникума в дивизионе "ссузы", "Хаски" Южно-уральского института управления и экономики (Челябинск) в третьем дивизионе и "КГУ им. Циалковского" (Калуга) - во втором дивизионе. Золотой кубок высшего дивизиона достался студенческому спортивному клубу "Казанские юлбарсы" КФУ.

Этот же клуб замкнул четверку лучших отборочного турнира "Запад". Третью позицию в этом списке заняла команда "Академия" ПГАФКСиТ, серебро турнира досталось представителям Белгородского государственного университета - команде "Пегас". Первое место занял чувашский студенческий спортивный клуб "Патриот" (ЧГПУ). Перечисленные команды представят европейский регион в первом клубном турнире АССК России "Восток vs Запад", который пройдет осенью в Москве.

В 2019 году ассоциация впервые поделила студенческие спортивные клубы на европейскую и азиатскую конференции. Отбор в команду "Восток" прошел накануне в Красноярске. Так же, как и в Казани, студенты соревновались в кроссфите, русском силомере, перетягивании каната и других дисциплинах.

"Универсальная площадка для всех интересующихся спортом"

Также на фестивале "Наш выбор - спорт!" прошла деловая программа. Лидеры и активисты студенческих спортклубов со всей страны обсудили возможные варианты дальнейшего развития.

Как отметил председатель АССК России Вячеслав Морозов, фестиваль стал универсальной площадкой для всех, кто хочет участвовать в студенческом спортивном движении. "У нас уже был подобный опыт - в прошлом году в Анапе мы проводили мероприятие на 1200 человек, в нем была предусмотрена соревновательная часть для спортсменов и образовательная - для тех, кто организует состязания в вузах. На этот раз мы пошли дальше: в рамках одного фестиваля параллельно мы организовали два совершенно разных спортивных мероприятия, деловую программу и финал "АССК.pro". К слову, участники образовательного проекта не просто обучались, но и оттачивали полученные навыки на практике, они были непосредственно задействованы в организации фестиваля", - заявил он.

"Таким образом, мы постарались охватить максимальное количество представителей молодежи, интересующихся массовым спортом", - заключил Морозов.

Фестиваль закончился торжественной церемонией награждения и концертом звезд эстрады на главной сцене в деревне Универсиады.

АССК России была создана в 2013 году. Она является официальной общероссийской молодежной общественной организацией, призванной развивать массовый студенческий спорт.