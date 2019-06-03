Футболист молодежной сборной Польши Михалак перешел из "Лехии" в "Ахмат"

ТАСС, 3 июня. Польский полузащитник Конрад Михалак, ранее выступавший за гданьскую "Лехию", подписал контракт с грозненским "Ахматом". Об этом в понедельник сообщил в Instagram президент российского клуба Магомед Даудов.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на четыре года. Сумма трансфера не разглашается.

Михалак прибудет в расположение "Ахмата" на сборах в Австрии позднее, так как будет представлять сборную Польши на молодежном чемпионате Европы, который пройдет 16-30 июня в Италии и Сан-Марино.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Лехию" 27 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две результативные передачи.

"Ахмат" завершил сезон на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка по итогам 30 матчей.