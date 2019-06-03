Футболист сборной России Газинский получил травму левого плечевого сустава

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Юрий Газинский получил травму левого плечевого сустава в контрольном матче против московского клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново". Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

На 18-й минуте игры 29-летний футболист упал в борьбе за мяч. Газинский покинул поле в сопровождении врачей, держась за руку. Вместо полузащитника "Краснодара" на поле вышел Ильзат Ахметов из ЦСКА.

"В ближайшее время будет выполнено дообследование , по результатам которого будет принято решение о тактике и сроках лечения игрока", - говорится в сообщении.

Встреча сборной России и "Чертаново" проходит в Новогорске, идет второй тайм. Сборная России проведет матчи квалификации чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).