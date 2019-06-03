ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Клубные чемпионаты мира по футболу 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре. Такое решение было принято в понедельник советом Международной федерации футбола (ФИФА).

Клубный чемпионат мира ежегодно проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Последние два года клубный чемпионат мира проходил в ОАЭ.

Действующим чемпионом является мадридский "Реал", который выигрывал турнир рекордные четыре раза.

В марте ФИФА изменила формат турнира: с 2021 года количество участников вырастет с 7 до 24, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть - Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три - Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна - Конфедерацию футбола Океании (OFC). Турнир будет проводиться летом раз в четыре года.