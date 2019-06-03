Совет ФИФА упростил процедуру голосования на предстоящих выборах главы организации

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение упростить процедуру голосования на выборах президента организации, которые состоятся на предстоящем конгрессе ФИФА. Об этом в своем Twitter сообщил журналист агентства Associated Press Роб Харрис.

Отмечается, что такое решение связано с тем, что на пост главы ФИФА претендует один кандидат, действующий президент организации Джанни Инфантино. Он будет переизбран на пост президента ФИФА не письменным голосованием, а путем аккламации (упрощенного порядка принятия решения на основе реакции участников). Конгресс ФИФА состоится 5 июня.

Инфантино стал президентом ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который покинул организацию в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.