Черчесов попросил "Чертаново" исключить грубость в матче со сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов по ходу матча с "Чертаново" обратился к наставнику соперника Игорю Осинькину с тем, чтобы футболисты московской команды не играли чересчур грубо. Об этом Черчесов рассказал журналистам после встречи.

В понедельник сборная России выиграла у "Чертаново" со счетом 6:0 в контрольном матче в подмосковном Новогорске. В первом тайме травму левого плечевого сустава получил полузащитник сборной России Юрий Газинский.

"Чертаново" - достаточно обученная команда, и когда мы начинали позволять ей играть, она начинала этим пользоваться. В плане грубости я подсказал своему коллеге, чтобы это убрали. Все-таки у нас контрольный матч, и не хотелось лишних травм", - сказал Черчесов.

"Борьба есть борьба, в футболе без нее не бывает. Но грубость надо было убрать. Стало спокойнее", - добавил он.

8 июня сборная России проведет матч с командой Сан-Марино в рамках квалификации чемпионата Европы. "Не могу сказать, что состав на "Чертаново" и сборную Сан-Марино будет одинаковым, хотя бы потому, что Газинский получил травму. Надеюсь, у него ничего серьезного", - сказал Черчесов.