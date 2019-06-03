Глава оргкомитета ЧМ-2022 назвал клубный чемпионат мира важной проверкой для Катара

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Проведение клубного чемпионата мира по футболу в 2019 и 2020 годах станет важной проверкой готовности Катара к чемпионату мира - 2022. Об этом в понедельник заявил журналистам генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года, глава оргкомитета турнира Хасан аль-Тавади.

Решение о проведении в Катаре двух ближайших клубных чемпионатов мира в понедельник было принято советом Международной федерации футбола (ФИФА).

"Нет никаких сомнений, что клубный чемпионат мира станет важным тестовым событием для нас, - сказал аль-Тавади. - Я вуверен, что это будет фантастическое событие, все будут очень гостеприимными и постараются сделать турнир для гостей незабываемым".

"У нас еще три года до чемпионата мира, подготовка продолжается, и мы уже находимся на пути к нашей цели, вопросы инфраструктуры и наследия уже согласованы", - добавил он.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Последние два года клубный чемпионат мира проходил в ОАЭ. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.