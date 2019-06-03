Черчесов: футболисты Мирзов, Бакаев и Обляков должны почувствовать себя игроками сборной

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выпустил на поле Резиуана Мирзова, Зелимхана Бакаева и Ивана Облякова в контрольном матче против "Чертаново", чтобы те почувствовали себя игроками сборной. Об этом специалист заявил журналистам в понедельник после игры.

Контрольный матч между сборной России и "Чертаново" прошел в понедельник в подмосковном Новогорске и завершился победой национальной команды со счетом 6:0.

"Мы до сборов сказали, что сбор будет необычным, потому что у нас есть достаточно много футболистов, и мы хотели бы дать всем сыграть. Исходили из того, что, допустим, Миранчуки до 26-го сражались за попадание в Лигу чемпионов, а до этого был Кубок. С одной стороны они сыграли, с другой стороны не переутомились. Надо было дать время и Бакаеву, и Мирзову, и Облякову, чтобы они себя почувствовали игроками сборной, поэтому сегодня постарались всех удовлетворить, хотя нечасто такое делаем", - заявил Черчесов.

"Не сыграли только Песьяков и Комличенко, который вчера рано утром прилетел. Сегодня мы сделали тесты, проверили в каком он состоянии - через два дня после ответственного матча играть не рекомендуется, поэтому не дали сегодня ему возможность выйти на поле", - добавил тренер.

Сборная России 8 июня проведет матч отборочного цикла чемпионата Европы - 2020 против сборной Сан-Марино. Встреча состоится в Саранске на "Мордовия-Арене".