Ларин: ФК "Чертаново" проиграл пятой команде мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Директор клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" Николай Ларин после поражения команды в контрольном матче от сборной России со счетом 0:6 утешил игроков тем, что они уступили пятой команде мира. Об этом Ларин рассказал ТАСС после завершения игры на базе в Новогорске.

"По счету мы надеялись на лучший результат, он мог быть другим, забей мы пенальти, - сказал Ларин. - У опытных игроков сборной России мяч отлетает от штанги в ворота, а у нас в поле. Будем прибавлять и, может быть, когда-нибудь дорастем до их мастерства".

Комментируя слова главного тренера своей команды о неоптимальной физической форме игроков "Чертаново" он отметил, что у специалиста может быть свое видение. "Думаю, игроки сборной России тоже не в оптимальной форме - они просто сильнее, - отметил Ларин. - У нас сегодня не было двух ключевых игроков, но все равно иногда полезно проиграть даже со счетом 0:6. Если кто-то из наших футболистов задумался о том, что пятое место ФНЛ - это почти премьер-лига, то их надо тут же остудить. Сейчас из наших футболистов в стартовом составе команд высшего дивизиона могут играть единицы".

"Был ли матч со сборной педагогическим моментом? В тот момент мы об этом не думали - мы просто понимали, что национальной команде нужно сыграть, все клубы в отпуске, а мы всегда готовы идти навстречу. Когда сборная России победит команды Сан-Марино и Кипра, мы будем считать, что приложили к этому руку. А футболистам в раздевалке сказал не расстраиваться, они проиграли пятой команде мира", - резюмировал директор московского клуба.

Главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин отметил, что в игре со сборной России почти не было опасных стыков.

"Мы уже девятый день в отпуске, но после предложения сыграть со сборной нам стало интересно встретить с национальной командой, помочь ей в подготовке, - сказал Осинькин. - Счет получился разгромным, да, но мы сейчас не в оптимальном состоянии. Плюс, мы поговорили с Черчесовым, и была просьба не играть жестко. Так что, кроме двух стыков в самом начале игры - грубости особо не было".