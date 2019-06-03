Черчесов остался недоволен тем, что Ахметов долго входил в игру в матче с "Чертаново"

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России Ильзат Ахметов, вышедший на замену в контрольном матче с московским "Чертаново", должен быстрее входить в игру. Об этом рассказал журналистам в понедельник после игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Контрольный матч между сборной России и "Чертаново" прошел в подмосковном Новогорске и завершился победой национальной команды со счетом 6:0. На 18-й минуте встречи полузащитник Юрий Газинский получил травму, место которого на поле занял Ахметов.

"Была вынужденная замена, Ахметов первые пять-семь минут никак не мог войти в игру, что нас насторожило. Даже после того как я его заменил, сказал ему, что он последний раз так выходит на замену, потому что надо с первых секунд быть готовым. Потом он разбегался и стал похожим на себя, но в отборочных матчах такая роскошь никому не позволительна. Это тоже плюс этой игры", - сказал тренер.

Сборная России 8 июня проведет матч отборочного цикла чемпионата Европы - 2020 против сборной Сан-Марино. Встреча состоится в Саранске на "Мордовия-Арене".