"Енисей" покинули 10 футболистов по итогам сезона-2018/19

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" расстался с 10 футболистами по окончании сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Им на смену пришли "Сочи" и "Тамбов"

"Енисей" вслед за "Анжи" попрощался с РПЛ.

"Енисей" вслед за "Анжи" попрощался с РПЛ. Им на смену пришли "Сочи" и "Тамбов"

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Клуб покинули вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин. В то же время состав команды пополнили голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов, вернувшиеся из аренды.

"Напомним, что сборы стартуют 15 июня, к этому времени стоит задача сформировать коллектив. У руководства клуба есть список потенциальных новичков. Для начала необходимо утвердить кандидатуру главного тренера", - говорится в заявлении пресс-службы "Енисея".

По окончании чемпионата России - 2018/19 главный тренер Дмитрий Аленичев объявил об уходе из красноярского клуба.

"Енисей" с 20 очками занял последнее место турнирной таблице чемпионата России и вылетел в Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ).