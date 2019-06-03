Наталья Паршикова покинула пост замглавы Минспорта

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минспорта, статс-секретаря ведомства Наталью Паршикову. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Освободить Паршикову Наталью Владимировну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Паршикова начала работать в Государственном комитете РФ по физической культуре, спорту и туризму в 2001 году, в 2008 году назначена заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (с 2012 года - министра спорта РФ). В 2005-2008 годах Паршикова возглавляла аппарат комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорту. Награждена орденом Дружбы (2014) и другими государственными и ведомственными наградами.