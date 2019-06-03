Катар был избран местом проведения клубных ЧМ по футболу на безальтернативной основе

ПАРИЖ, 3 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соперников у Катара за право принять клубные чемпионаты мира по футболу 2019 и 2020 годов не было. Об этом ТАСС сообщил член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин.

Решение о проведении турниров в Катаре было принято советом ФИФА в понедельник. В 2022 году Катар примет чемпионат мира. Ранее сообщалось, что принять у себя турнир хотела Саудовская Аравия.

"Нет, соперников не было. На совете не было информации о каких-то еще странах, которые претендовали на турнир", - сказал Сорокин.

"При выборе Катара была отмечена необходимость проведения тестовых соревнований перед чемпионатом мира, поэтому решение дебатов не вызвало", - добавил он.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Последние два года клубный чемпионат мира принимал ОАЭ.