Сорокин не исключает, что Россия будет претендовать на клубный ЧМ по футболу 2021 года

ПАРИЖ, 3 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин не исключает, что Россия может быть в числе стран, которые будут претендовать на проведение клубного чемпионата мира в 2021 году. Об этом он заявил ТАСС.

В понедельник совет ФИФА принял решение о проведении клубных чемпионатов мира в Катаре в 2019 и 2020 годах. С 2021 года число участников турнира будет увеличено с 7 до 24. Россия в 2018 году принимала чемпионат мира.

"Может ли претендовать Россия? Такое вполне возможно, но сейчас мы можем только спекулировать на эту тему. Но в целом, почему нет, претендовать можем", - сказал Сорокин.

"Детально клубный чемпионат мира 2021 года сейчас не обсуждался, это произойдет на следующем заседании совета, который пройдет в Китае. Пока мы приняли решение по турнирам 2019 и 2020 годов", - добавил он.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Последние два года клубный чемпионат мира принимали ОАЭ.