Первый канал покажет футбольный матч Россия - Кипр 11 июня

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Первый канал будет вести прямую трансляцию отборочного матча чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала в понедельник.

Матч пройдет в Нижнем Новгороде 11 июня, начало встречи в 21:45 мск.

После двух туров отборочного турнира в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино - 0. В финальную часть чемпионата Европы 2020 года выходят две лучшие команды группы.