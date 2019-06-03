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Первый канал покажет футбольный матч Россия - Кипр 11 июня

Встреча пройдет в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года
Футболисты сборной России Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Первый канал будет вести прямую трансляцию отборочного матча чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала в понедельник.

Матч пройдет в Нижнем Новгороде 11 июня, начало встречи в 21:45 мск.

После двух туров отборочного турнира в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино - 0. В финальную часть чемпионата Европы 2020 года выходят две лучшие команды группы.

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