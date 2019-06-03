Еженедельник "Футбол. Хоккей" работает, несмотря на финансовые проблемы

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Еженедельник "Футбол. Хоккей" продолжает работать, несмотря на финансовые проблемы флагмана издательского дома, выпускающего журнал. Об этом ТАСС рассказал главный редактор еженедельника Денис Вдовин.

Ранее телеграм-канал "Спорт Инсайд" сообщил о том, что журнал закрыт решением издательства "ТН-Столица", которое уже прекратило работу еженедельника "Теленеделя", освещающего в основном жизнь телезвезд.

"У издательского дома есть флагман в лице "Теленедели", у которой есть проблемы. Если журнал пойдет ко дну, то мы утонем автоматом. Но мы пока работаем, сегодня сдали номер, сайт [еженедельника] работает", - сказал Вдовин.

Еженедельник издается с мая 1960 года, одним из инициаторов его создания стал председатель Федерации футбола СССР Валентин Гранаткин. До 1967 года еженедельник назывался "Футбол", а затем получил свое нынешнее название, что было объяснено возросшей в СССР популярностью хоккея. В 1990-е годы журнал опять был переименован в "Футбол", а прежнее название "Футбол. Хоккей" получил в мае 2015 года.

В середине 80-х годов главным редактором еженедельника был обладатель Кубка Европы 1960 года, знаменитый советский футболист Виктор Понедельник. С 1964 года еженедельник определяет лучшего футболиста страны, организуя голосование среди журналистов, в котором принимают участие и корреспонденты ТАСС. В прошлом году лучшим игроком был признан нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который со сборной России дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Чаще всех лучшим футболистом страны признавался бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин - трижды (1973, 1974, 1975).