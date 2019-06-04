СМИ: "Интер" предложил "Роме" €10-12 млн за переход футболиста Джеко

ТАСС, 4 июня. Нападающий итальянского футбольного клуба "Рома" Эдин Джеко может перейти в миланский "Интер" за сумму от €10 до 12 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.

Отмечается, что представители клубов встретятся на этой неделе. Они обсудят условия перехода 33-летнего боснийца.

Джеко пополнил состав "Ромы" в 2016 году, перебравшись из английского "Манчестер Сити". В прошедшем сезоне он провел за римскую команду 40 матчей в различных турнирах. На его счету 14 забитых мячей и 11 результативных передач.