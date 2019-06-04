Мария Шарапова может принять участие в турнире на Мальорке

ТАСС, 4 июня. Россиянка Мария Шарапова сообщила, что может принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в испанском городе Санта-Понса на острове Мальорка. Об этом 32-летняя спортсменка сообщила в Instagram.
Шарапова пропустила Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) из-за травмы, последний раз россиянка выходила на корт в конце января прошлого года на турнире в Санкт-Петербурге.
"Возможно, если буду готова, приму участие в турнире Mallorca Open", - написала Шарапова.
Турнир в Санта-Понса на Мальорке пройдет с 17 по 23 июня.
Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон. В рейтинге WTA Шарапова на данный момент занимает 49-ю позицию, имея в активе 1140 очков.
В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний. В июне того года Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.