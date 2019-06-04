Мария Шарапова может принять участие в турнире на Мальорке

ТАСС, 4 июня. Россиянка Мария Шарапова сообщила, что может принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в испанском городе Санта-Понса на острове Мальорка. Об этом 32-летняя спортсменка сообщила в Instagram.

Шарапова пропустила Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) из-за травмы, последний раз россиянка выходила на корт в конце января прошлого года на турнире в Санкт-Петербурге.