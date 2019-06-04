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Мария Шарапова может принять участие в турнире на Мальорке

Соревнования пройдут с 17 по 23 июня
Мария Шарапова AP Photo/Dmitri Lovetsky
Описание
Мария Шарапова
© AP Photo/Dmitri Lovetsky

ТАСС, 4 июня. Россиянка Мария Шарапова сообщила, что может принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в испанском городе Санта-Понса на острове Мальорка. Об этом 32-летняя спортсменка сообщила в Instagram.

Шарапова пропустила Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) из-за травмы, последний раз россиянка выходила на корт в конце января прошлого года на турнире в Санкт-Петербурге.

"Возможно, если буду готова, приму участие в турнире Mallorca Open", - написала Шарапова.

Турнир в Санта-Понса на Мальорке пройдет с 17 по 23 июня.

Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон. В рейтинге WTA Шарапова на данный момент занимает 49-ю позицию, имея в активе 1140 очков.

В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний. В июне того года Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

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