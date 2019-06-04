Футбольный "Зенит" вошел в число двадцати лучших команд Европы

ТАСС, 4 июня. Петербургский клуб "Зенит" занял 19-е место в клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Команда из Санкт-Петербурга набрала 72,000 очка. Лидирует в рейтинге мадридский "Реал" (146,000). Второе место у испанской "Барселоны" (138,000), на третьей строчке немецкая "Бавария" (128,000).
Другой российский клуб, ЦСКА занимает 32-ю строчку (48,000), "Краснодар" - 43-ю (34,500), московский "Локомотив" - 54-ю (28,500), столичный "Спартак" - 89-ю (16,000), московское "Динамо" - 91-ю (16,000), "Ростов" - 106-ю (13,500), "Уфа" - 120-ю (10,109), казанский "Рубин" - 121-ю (10,109).