Дмитриев вошел в состав сборной России по велотреку на Европейские игры

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр Денис Дмитриев вошел в состав сборной России по велоспорту на треке на II Европейские игры. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Ковпанец.

"В состав спринтерской группы на Европейские игры вошли Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Наталья Антонова, Екатерина Гниденко, Екатерина Роговая, Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Александр Шарапов, Шейн Перкинс, Александр Дубченко, Никита Шуршин. Никита Берсенев, Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов, Дмитрий Мухомедьяров, Мария Новолодская, Диана Климова, Гульназ Бадыкова, Тамара Дронова, Евгения Аугустинас выступят в составе темповой группы", - сказал Ковпанец.

Дмитриеву 33 года, он завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.