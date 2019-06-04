Сборная России по футболу продолжила подготовку к отборочным матчам ЧЕ-2020 без Газинского

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу на базе в подмосковном Новогорске во вторник продолжила подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра без полузащитника Юрия Газинского.

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Игрок "Краснодара" в понедельник получил травму левого плеча во время контрольного матча против клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново", который завершился победой национальной команды со счетом 6:0, но не покинул расположение команды.

Всего в сборную были вызваны 30 футболистов, 28 продолжают заниматься в составе команды, при этом полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов работает по индивидуальной программе. Из-за травмы коленного сустава сбор вынужден пропустить защитник железнодорожников Владислав Игнатьев.

Как пояснил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров, серьезных повреждений у игроков, за исключением Газинского, нет.

Матчи сборной России против команд Сан-Марино и Кипра пройдут 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно.