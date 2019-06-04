СМИ: "Ювентус" намерен приобрести футболиста "Наполи" Кулибали

ТАСС, 4 июня. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в приобретении сенегальского защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. Об этом во вторник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на итальянскую газету Tuttosport.

По информации издания, "Ювентус" рассматривает 27-летнего Кулибали в качестве альтернативы капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, который может отказать итальянцам и перейти в испанскую "Барселону" или французский "Пари Сен-Жермен".

Ранее сообщалось, что английский "Манчестер Юнайтед" готов был заплатить за сенегальского игрока $117 млн. Кулибали также входил в сферу интересов других английских клубов "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Сити".

В сезоне-2018/19 Кулибали провел за "Наполи" 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одно результативной передачей. В "Наполи" Кулибали играет с 2014 года, футболист в составе клуба сал обладателем Суперкбка Италии (2014). До этого футболист представлял французский "Мец" и бельгийский "Генк", в составе которого стал обладателем кубка страны.