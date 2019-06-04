РФС признал готовыми поля на аренах в Саранске и Нижнем Новгороде к матчам сборной России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не имеет вопросов к стадионам в Нижнем Новгороде и Саранске по готовности полей к ближайшим матчам национальной сборной. Об этом ТАСС во вторник по телефону заявил заместитель генерального директора РФС, глава комиссии по сертификации стадионов Александр Зорков.

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная России сыграет с командой Сан-Марино 8 июня в Саранске, а через три дня примет команду Кипра в Нижнем Новгороде.

"Газоны готовы, вопросов к ним не было. Дополнительных визитов комиссии РФС не было, так как там недавно проходили матчи. Сборная скоро вылетает на игры", - сказал Зорков.

После двух туров в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино - ни одного.