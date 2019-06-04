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Волейболист Вербов приступит к работе со сборной России в качестве тренера 10 июня

При этом он пока не принял решения относительно завершения карьеры игрока
Алексей Вербов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алексей Вербов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Вербов с 10 июня приступит к работе со второй сборной России в качестве тренера. Об этом Вербов сообщил ТАСС.

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"С 10 числа у нас начинаются сборы. Также было объявлено, что я буду в тренерском штабе "Зенита". Должность и функции определим позже. Что касается карьеры игрока, то решения пока нет", - сказал 37-летний Вербов.

Помогать Вербову готовить национальную команду к Универсиаде будет Константин Сиденко.

Ранее сообщалось, что спортсмен планировал завершить карьеру по окончании сезона. При этом главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо предложил Вербову продлить выступления до Олимпийских игр в Токио.

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