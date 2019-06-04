Двенадцать российских легкоатлетов заявлены для участия в Универсиаде-2019 в Неаполе

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала заявку в Российский студенческий спортивный союз (РССС) на участие в летней Универсиаде 2019 года 12 легкоатлетов, из которых один не обладает нейтральным статусом. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

В заявку вошли получившие ранее от Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) нейтральный статус Яна Глотова и Полина Миллер (обе - бег на 400 метров), семиборки Мария Павлова и Елизавета Каменец, прыгунья с шестом Алена Лутковская, метательница молота Анастасия Шкуратова, бегуны Тимофей Чалый (400 м с барьерами) и Кирилл Чернухин (200 м), прыгун в длину Раиль Кутуев, метатель диска Алексей Худяков и Алексей Шевчук (спортивная ходьба). В заявке есть также десятиборец Евгений Лиханов, который пока не имеет нейтрального статуса.

Универсиада-2019 пройдет в итальянском Неаполе с 3 по 14 июля. На летней Универсиаде 2017 года, которая проходила на Тайване, российские легкоатлеты не выступали.