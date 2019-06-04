Определен состав сборной России по спортивной гимнастике на Универсиаду-2019

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике определил состав национальной команды, которая будет выступать на летней Универсиаде в итальянском Неаполе. Об этом старший тренер сборной Валентина Родионенко сообщила во вторник ТАСС.

Универсиада пройдет с 3 по 14 июля. Российская спортивная гимнастика на этом турнире будет представлена шестью спортсменами.

"Мы уже подали заявку на Универсиаду. В Неаполь поедут Лилия Ахаимова, Татьяна Набиева и Полина Федорова. В мужскую сборную вошли Иван Стретович, Илья Кибартас и Кирилл Прокопьев. Но если до начала соревнований у кого-то из гимнастов возникнут проблемы со здоровьем, то нам разрешат замену", - заметила Родионенко.

Чемпионка мира 2010 года Набиева, которой в ноябре исполнится 25 лет, последний раз выступала за сборную России на чемпионате мира 2014 года в Китае, где выиграла бронзу командного турнира. Стретович - серебряный призер Олимпиады-2016 в командном турнире.