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Футбол в России

Адиев не исключил, что может взять паузу в тренерской карьере после ухода из "Анжи"

Специалист покинул махачкалинский клуб 26 мая
Магомед Адиев Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Магомед Адиев
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 4 июня. Российский специалист Магомед Адиев может взять паузу в тренерской карьере после того, как он покинул пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Об этом 41-летний тренер сообщил ТАСС во вторник.

Адиев работал на посту главного тренера "Анжи" с лета 2018 года. Клуб по итогам прошедшего сезона покинул Российскую премьер-лигу (РПЛ), заняв 15-е место с 21 набранным очком. 26 мая Адиев заявил об уходе со своей должности.

"Веду разговоры по поводу будущего с клубами РПЛ, но пока никакой конкретики нет. Может так случиться, что возьму паузу [в тренерской карьере]. Ясность может наступить к тому времени, когда клубы отправятся на первые сборы", - сказал Адиев.

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