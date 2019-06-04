Определен состав сборной России по настольному теннису на Европейские игры

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по настольному теннису определился с составом команды на Европейские игры в Минске. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель тренерского совета Федерации настольного тенниса России Сергей Астахов.

На первых Европейских играх в Баку в 2015 году россияне не завоевали медалей в соревнованиях по настольному теннису.

"На Европейских играх выступят Кирилл Скачков, Александр Шибаев, Полина Михайлова, Яна Носкова и Ольга Воробьева. Но Воробьева не будет соревноваться в одиночном разряде", - сказал Астахов.

На Европейских играх будет разыграно пять комплектов медалей в настольном теннисе.

II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня.