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Российские ватерполистки с победы стартовали в Суперфинале Мировой лиги

В матче первого тура россиянки обыграли команду Канады
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© AP Photo/Peter Dejong

ТАСС, 4 июня. Женская сборная России по водному поло в серии послематчевых бросков обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа Суперфинала Мировой лиги. Турнир проходит в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 15:15, в послематчевой серии россиянки были сильнее - 4:2. В следующем матче группы B 5 июня россиянки сыграют против представительниц Венгрии.

В турнире принимают участие восемь команд. Помимо сборных России, Венгрии и Канады, в группе B играет сборная США. В группе А выступают команды Австралии, Италии, Нидерландов и Китая. Все участники выйдут в четвертьфинал.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 12 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), три раза - третье (2006, 2017, 2018). 

Текущий турнир завершится 9 июня. Победитель получит лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

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