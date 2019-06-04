Стадион ивановского "Текстильщика" будет реконструирован после выхода клуба в Олимп - ФНЛ

ТАСС, 4 июня. Домашняя арена "Текстильщика" будет реконструирована и приведена в соответствие с требованиями Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На эти цели из бюджета области выделено 15 млн рублей, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства Ивановской области.

В конце мая ивановский "Текстильщик" досрочно вышел в ФНЛ. Последний раз клуб выступал в первом дивизионе чемпионата России в 2007 году.

"Мы выделили деньги в бюджете региона - 15 млн рублей - на ремонт стадиона. Будет частично отремонтировано поле, освещение, раздевалки, предусмотрен еще ряд работ, чтобы целиком соответствовать жестким лицензионным требованиям. Все для того, чтобы играть и, надеюсь, побеждать, в ФНЛ", - цитирует слова губернатора Станислава Воскресенского пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, реконструкция стадиона начнется уже в этом году. Завершить все работы намерены к декабрю. "Предполагается, что вторую часть первенства "Текстильщик" будет играть на своей обновленной домашней арене", - сказали в пресс-службе.

На период реконструкции стадиона в Иванове домашним полем для "Текстильщика" станет московский стадион в Сокольниках.