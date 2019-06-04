Призер ЧЕ-2018 шестовик Моргунов сломал мизинец на ноге и пропустит первую половину сезона

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов получил травму ноги на тренировке, из-за чего лишился возможности выступать в первой половине летнего сезона. Как рассказал ТАСС личный тренер 22-летнего спортсмена Александр Шалонников, он надеется, что его подопечный сможет восстановиться к чемпионату России в Чебоксарах.

На чемпионате Европы, который проходил в Берлине с 6 по 12 августа, Моргунов стал вторым после шведа Армана Дюплантиса, сумев в лучшей попытке впервые в карьере преодолеть планку на высоте 6 м. В конце августа россиянин стал победителем финала "Бриллиантовой лиги". Зимний сезон россиянин, имеющий нейтральный статус, вынужден был пропустить из-за травмы ахиллова сухожилия. Планировалось, что он возобновит выступления в июне.

"К сожалению, на одной из тренировок Тимур сломал мизинец на ноге, - сказал Шалонников. - Он взял слишком жесткий шест и неудачно упал. Рассчитываю, что он сумеет восстановиться к чемпионату России, который пройдет в конце июля. Да и чемпионат мира в этом году пройдет достаточно поздно, поэтому у парня еще есть время".

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября. Национальное первенство - с 24 по 27 июля.