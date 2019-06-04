Британский портал Goal назвал трансфер Головина в "Монако" катастрофой

ТАСС, 4 июня. Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако". Об этом пишет британский портал Goal.

"Переход Головина в "Монако" за €30 млн оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как россиянин не справился с игрой с момента прибытия во Францию. Есть основания утверждать, что переход Головина стал крупнейшим трансферным провалом в Европе за последние 12 месяцев", - пишет портал.

Goal отмечает, что российский полузащитник забил лишь четыре гола и отдал столько же результативных передач в 36 играх сезона. Упоминаются также слова Головина, которые он сказал в начале сезона изданию France Football: "Здесь все намного быстрее, чем в чемпионате России, особенно в вопросе принятия решений. Первые матчи были очень тяжелыми, игроки французского чемпионата быстрее, техничнее и физически сильнее, чем в России".

При этом Goal отмечает, что против Головина сыграли обстоятельства. Отмечается, что у футболиста почти не было отпуска после чемпионата мира и он прибыл в клуб с травмой лодыжки, а после восстановления у него случился рецидив. "К его чести, он играл через боль, хотя это было в ущерб его форме", - пишет издание.

Goal отмечает хорошую игру россиянина на чемпионате мира 2018 года, чем и объясняет интерес к футболисту от ведущих клубов Европы прошлым летом. Также отмечается, что по ходу сезона в игре Головина было несколько ярких моментов, которые позволяли надеяться, что он сможет выйти на уровень, показанный им на домашнем чемпионате мира.

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. По данным Российской премьер-лиги переход полузащитника из ЦСКА обошелся клубу в €30 млн. "Монако" по итогам сезона занял 17-е место в таблице чемпионата Франции, обезопасив себя от вылета во второй по силе дивизион за тур до завершения турнира.