Сборная России по баскетболу сыграет с командами Аргентины и Испании перед Кубком мира

ТАСС, 4 июня. Мужская сборная России по баскетболу проведет матчи против команд Аргентины и Испании в рамках подготовки к Кубку мира - 2019, который пройдет в Китае. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Тренерский штаб российской сборной проведет просмотровый лагерь кандидатов в основную команду с 17 по 19 июля. По его итогам будет определен состав, который отправится на сбор, стартующий 21 июля в подмосмковном Новогорске.

Матчи с командами Аргентины и Испании состоятся в рамках турнира в китайском Нинбо 26 и 28 августа.

До этого российские баскетболисты примут участие в трех товарищеских турнирах: с 2 по 4 августа они сыграют в Самаре против национальных команд Иордании и Ирана, с 8 по 10 августа на турнире в итальянской Вероне россияне встретятся со сборными Италии, Венесуэлы и Сенегала, 17 и 18 августа - против команд Финляндии и Литвы в финском Эспоо. После каждого турнира россияне будут возвращаться в учебно-тренировочный центр "Новогорск".

Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября. По его итогам семь команд получат путевки на Олимпийские игры в Токио.