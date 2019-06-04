ФК "Ахмат" подписал контракт с футболистом "Анжи" Понсе

ТАСС, 4 июня. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" заключил контракт с венесуэльским нападающим махачкалинского "Анжи" Андресом Понсе. Об этом сообщает пресс-служба "Ахмата".

Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на четыре года.

"Понсе начнет работать с командой с первого дня на сборах в Австрии, которые начнутся ровно через десять дней. Желаем нашему новичку успехов", - говорится в сообщении.

Понсе перешел в "Анжи" в 2018 году. Он провел за клуб 28 матчей во всех турнирах и отметился пятью забитыми голами.