Игнашевич назначен на пост главного тренера ФК "Торпедо"

ТАСС, 4 июня. Бывший защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич назначен главным тренером "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме "1+1". В сезоне-2018/19 Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды московского ЦСКА.

"Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. "Торпедо" всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство", - сказал Игнашевич.

Игнашевич является воспитанником "Торпедо". Он выступал за самарские "Крылья Советов", московские клубы "Локомотив" и ЦСКА. Игнашевич является обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА, в составе армейского клуба пять раз становился чемпионом России. Он является рекордсменом лиги по количеству побед в финале Кубка России (шесть в ЦСКА и один раз в "Локомотиве"), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник выиграл 21 трофей, из которых 18 - в составе ЦСКА.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2008. Всего защитник провел за национальную команду 127 матчей, в которых забил 8 голов. После чемпионата мира 2018 года в России, на котором Игнашевич помог национальной команде дойти до 1/4 финала, он объявил о завершении карьеры.