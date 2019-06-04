РФС доволен работой VAR на играх Кубка России и в стыковых матчах

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) остался доволен работой системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах Олимп - Кубка России и стыковых играх чемпионата России. Об этом ТАСС во вторник по телефону рассказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

VAR использовался в Кубке России со стадии 1/2 финала и в переходных играх между командами Российской премьер-лиги и Олимп - Футбольной национальной лиги.

"Опыт использования VAR оцениваю очень позитивно, в целом доволен. Самое главное, что все ключевые моменты, которые случились в этих девяти матчах, были верно оценены видеоассистентами, никаких ошибок не было допущено. Что касается каких-то деталей [для улучшения], они, естественно, существуют. Это вполне ожидаемо, ведь это были первые матчи, а с момента начала интенсивного обучения прошло не так много времени", - отметил Калошин.

"Опасения касались всех аспектов, потому что были первые "боевые" матчи. С другой стороны, основная задача, которая стояла, - запустить систему VAR в режиме live начиная с полуфиналов Кубка России - была выполнена. Такой задачи, как [добиться] какого-то суперкачества, не могло стоять - мы начали централизованную подготовку и обучение лишь в декабре прошлого года. Повторюсь, я доволен тем, как все прошло", - пояснил он.

Недовольство работой VAR высказывали президент "Урала" Григорий Иванов и главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев.

"К критике отнесся нейтрально. Для того, чтобы что-то критиковать, надо очень хорошо разбираться в предмете, в данном случае - в проекте VAR. Когда критика была от тех людей, которые пока слабенько разбираются даже не в нюансах, а глобальных вещах, связанных с системой VAR, то мне это абсолютно неинтересно. С другой стороны, каждый вправе высказывать свое мнение - ничего предосудительного в этом нет", - заключил собеседник агентства.