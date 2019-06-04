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Футбол в России

Часть матчей первой половины нового сезона РПЛ может пройти с использованием VAR

Руководитель проекта по внедрению VAR в России отметил, что окончательная ясность в этом вопросе наступит 6 июня

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Часть игр первого круга чемпионата России по футболу сезона-2019/20 может пройти с использованием видеоассистента арбитра (VAR). Об этом ТАСС во вторник по телефону сообщил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

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В сезоне-2018/19 VAR использовался в Кубке России со стадии 1/2 финала и в переходных играх между командами премьер-лиги и Олимп - Футбольной национальной лиги. Ранее о возможном применении VAR уже с первого круга говорил президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

"Сейчас прорабатываются детали по поводу следующего сезона. Есть вероятность того, что с самого начала сезона можно будет какие-то отдельные матчи проводить с использованием системы VAR в режиме "лайв". Ясность будет после 6 июня (на этот день намечено общее собрание клубов РПЛ - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.

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