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Отец Нурмагомедова считает, что американец Порье заслужил поединок с его сыном

Во вторник UFC объявил, что поединок Хабиба Нурмагомедова с американцем состоится в Абу-Даби 7 сентября
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Американец Дастин Порье заслужил бой против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение ТАСС высказал тренер и отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее во вторник было официально объявлено, что поединок Нурмагомедова и Порье пройдет на турнире в Абу-Даби 7 сентября.

"Порье заслужил этот бой, он прошел [Макса] Холлоуэя. Порье - опасный соперник. Но мы будем готовиться, чтобы провести большую часть поединка в стойке", - сказал Нурмагомедов.

В активе Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.

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Турнир состоится 7 сентября
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