Отец Нурмагомедова считает, что американец Порье заслужил поединок с его сыном

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Американец Дастин Порье заслужил бой против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение ТАСС высказал тренер и отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее во вторник было официально объявлено, что поединок Нурмагомедова и Порье пройдет на турнире в Абу-Даби 7 сентября.

"Порье заслужил этот бой, он прошел [Макса] Холлоуэя. Порье - опасный соперник. Но мы будем готовиться, чтобы провести большую часть поединка в стойке", - сказал Нурмагомедов.

В активе Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.