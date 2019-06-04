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Бойцы Абубакар Нурмагомедов, Тухугов и Махачев выступят на турнире UFC в Абу-Даби

Турнир состоится 7 сентября

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские бойцы Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов и Ислам Махачев выступят на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.

Ранее было официально объявлено, что турнир Абу-Даби пройдет 7 сентября. Одним из главных событий турнира станет поединок Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

"Планируется, что Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов и Ислам Махачев выступят на турнире в Абу-Даби. Для них подбираются оппоненты", - сказал Магомедов.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) ранее сократила сроки дисквалификаций Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова. Они были дисквалифицированы на год за драку, которая произошла в октябре прошлого года после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

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