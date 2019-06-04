Сборная России по следж-хоккею выиграла Кубок континента в Сочи

ТАСС, 4 июня. Первая сборная России по следж-хоккею выиграла Кубок континента. Турнир проходил в Сочи с 31 мая по 4 июня.

В соревнованиях принимали участие четыре команды: Россия-1, Россия-2, Германия и Словакия.

Первая российская команда не проиграла ни одного матча на турнире. В стартовой игре сборная разгромила команду Германии (9:0), в следующем матче оказалась сильнее второго российского коллектива (5:0), в заключительной встрече следж-хоккеисты выиграли у команды Словакии со счетом 17:0.

Второе место на турнире заняла команда Россия-2. Замкнула тройку призеров сборная Германии. Лучшим нападающим турнира был признан Дмитрий Лисов (Россия-2), защитником - Алексей Лысов (Россия-2), голкипером - Симон Куст (Германия).

Сборная России по следж-хоккею завоевала серебряные награды Паралимпийских игр 2014 года, а также дважды завоевывала бронзовые медали на чемпионатах мира (2013, 2015). С 2017 года сборная России пропустила два чемпионата мира и Олимпиаду в Пхёнчхане из-за отстранения Паралимпийского комитета России, кроме того, команда была отправлена в дивизион В чемпионата мира. В ноябре россияне выступят на чемпионате мира в дивизионе В, где смогут побороться за одну из двух путевок в элитный дивизион.