Салихов проведет бой с французом Талебом на турнире UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россиянин Муслим Салихов, выступающий в полусреднем весе, проведет бой против француза Нордина Талеба на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Ранее было официально объявлено, что турнир в Абу-Даби пройдет 7 сентября. Одним из главных событий турнира станет поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

"Салихов на турнире в Абу-Даби проведет бой против Талеба", - сказал собеседник агентства.

В марте с Салихова были сняты обвинения в применении запрещенных препаратов. Изначально его допинг-проба дала положительный результат. Всего на его счету 13 побед и два поражения в ММА. В активе Талеба 15 побед и шесть поражений.